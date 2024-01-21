Макгрегор не выступит на турнире UFC в июне, заявил Уайт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не выступит на турнире UFC в июне, заявил глава промоушена Дэйна Уайт.
В конце декабря Макгрегор опубликовал в соцсетях видео, в котором объявил о поединке с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в Лас Вегасе, который пройдёт 29 июня. Однако официально об этом объявлено не было. Также на лето ранее был перенесен турнир промоушена в Саудовской Аравии, этот вариант также рассматривался в СМИ в качестве возможного для возвращения Макгрегора.
— Бой в июне? Нет. Когда Конор будет готов к бою, вы знаете, мы объявим об этом. Вот что мы сделаем, — приводит слова Уайта MMA Mania.
Свой последний бой 35 летний Макгрегор провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье и проиграл техническим нокаутом, получив перелом ноги. Всего в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.