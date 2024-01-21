Макгрегор не выступит на турнире UFC в июне, заявил Уайт

В конце декабря Макгрегор опубликовал в соцсетях видео, в котором объявил о поединке с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в Лас Вегасе, который пройдёт 29 июня. Однако официально об этом объявлено не было. Также на лето ранее был перенесен турнир промоушена в Саудовской Аравии, этот вариант также рассматривался в СМИ в качестве возможного для возвращения Макгрегора.