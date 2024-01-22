Топ-6 боев предстоящей недели

И без UFC будет на что посмотреть.

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Постепенно из новогодней спячки выходит всё больше лиг, а значит, нам снова есть что посмотреть в мире смешанных единоборств и бокса. На предстоящей неделе не будет турниров UFC, лучший промоушен мира взял паузу до начала февраля. Однако возвращается АСА с первым турниром года, в рамках которого есть отличные противостояния. Кроме того, несколько занятных боёв можно найти и в профессиональном боксе. Там пройдёт ряд титульников в маленьких весах. Мы собрали шесть лучших событий предстоящей недели (с 22 по 28 января) и рассказали о них немного подробнее.

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23 января. Артём Далакян — Сеиго Акуи

23 января в Осаке (Япония) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок между уроженцем Азербайджана, непобеждённым Артёмом Далакяном (22-0) и японцем Сеиго Акуи (18-2-1). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшей весовой категории, которым владеет Далакян. Для Артёма это уже седьмая защита пояса, который он завоевал в феврале 2018 года. Акуи идёт на серии из шести побед, четыре из них — нокаутом. Теперь японец попытается не просто добыть очередную победу, но ещё и завоевать титул.

23 января. Кен Сиро — Карлос Канисалес

На этом же турнире в Осаке пройдёт ещё один титульный поединок, в котором сойдутся местный боксёр Кен Сиро (22-1) и венесуэлец Карлос Канисалес (26-1-1). Оба бойца тоже представляют минимальные весовые категории, но бьются в первом наилегчайшем весе. Сиро 32 года, 14 боёв он завершил нокаутами и сейчас выходит на четвёртую защиту пояса WBC и третью — WBA. Причём во всех случаях Кен побеждал нокаутами. В соперниках такой же любитель финишей. У Канисалеса серия из четырёх побед и трое соперников были нокаутированы. В этом поединке бойцы будут заряжены на то, чтобы не доходить до решения. Понаблюдать за этим стоит.

26 января. Томаш Дэк — Магомед Бибулатов

26 января турниром в Грозном возвращается на экраны и лига АСА. Первый турнир года АСА 169 возглавит поединок Магомеда Бибулатова с Томашем Дэком из Словакии. Изначально соперником Бибулатова должен был стать чемпион в легчайшем весе Олег Борисов, но тот выбыл из-за травмы. Дэк выходит на замену, однако это крайне непростой и опытный соперник. За плечами Томаша 36 боёв, и он очень хорошо знаком российским зрителям. В последних четырёх боях у словака три победы, у Бибулатова серия из двух побед, а проигрывал он в последний раз уже упоминавшемуся Борисову. На кону в этом поединке будет стоять выход в финал Гран-при, так что бой должен получиться жарким.

26 января. Абдул-Рахман Дудаев — Жосиэль Силва

На этом же турнире один из главных ветеранов лиги Абдул-Рахман Дудаев проведёт очередной бой. Соперником станет бразилец Жосиэль Силва. Забавно, что в последних пяти боях у Дудаева четыре победы — и все над бразильцами. Единственное поражение на этом отрезке было от Алексея Полпудникова. Сейчас Абдул-Рахман намерен развить серию до трёх побед, однако этому постарается помешать Жосиэль Силва. Бразильцу надо исправлять положение, так как он потерпел поражения в двух последних поединках. В случае ещё одной неудачи ситуация станет патовой.

В ночь с 27 на 28 января. Хайме Мунгия — Джон Райдер

В ночь на 28 января в Финиксе (США) также состоится боксёрский турнир. В главном событии не будут разыгрываться титульники, зато сойдутся весьма именитые соперники — Хайме Мунгия (42-0) и Джон Райдер (31-6). Мунгии всего 27 лет, но он провёл уже 42 поединка в профессионалах и выиграл все, 33 — нокаутами.

Безусловно, бóльшая часть его соперников не самые известные широкой публике бойцы, однако Хайме размялся и получил крепкого британца Джона Райдера. Его мы знаем по недавнему бою с Канело. Теперь он настроен закрыть поражение, но для этого нужно пройти очередного проспекта из Мексики.

В ночь с 27 января на 28 января. Оскар Колласо — Рейнерис Гутьеррес