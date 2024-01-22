Гаджиев назвал сумму, за которую Хабиб Нурмагомедов может вернуться в UFC

«Хочется сказать громкую фразу – Хабиб не вернётся ни за какие деньги. Наверно, за миллиард долларов он бы вернулся, просто потому что можно взять этот миллиард и потратить его на какие-то очень глобальные благотворительные цели. В этом случае, наверно, можно было бы понять возвращение Хабиба. В любом другом случае – нет. Друзья, Хабиб не вернётся», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.