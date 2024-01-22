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Дю Плесси ответил на вызов Перейры после завоевания титула UFC

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси прокомментировал недавние слова бывшего чемпиона промоушена в средней весовой категории Алекса Перейры, который в настоящий момент является обладателем титула в полутяжёлом дивизионе, вновь спуститься в средний вес.

Дю Плесси ответил на вызов Перейры после завоевания титула UFC
© Чемпионат.com

«Может, последний забег в средний дивизион?» – написал недавно Перейра.

«Попробуй! Для меня будет честью разделить клетку с тобой», – ответил дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Дю Плесси стал чемпионом UFC в среднем весе после победы в бою с представителем США Шоном Стриклендом. Они сражались в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада). Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.

Бокс/MMA
Шон Стрикленд
Алекс Перейра
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