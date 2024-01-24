Экс-бойцы хотят отсудить у UFC миллиарды. Разбор главного скандала в истории ММА

Контракты бойцов, переписки менеджеров, требования и возможные последствия — здесь есть всё.

© Чемпионат.com

На сегодняшний день UFC — мировой центр ММА и с отрывом сильнейший промоушен мира. Однако высокий статус обязывает к большей ответственности. У UFC нередко возникают проблемы, приходится часто судиться, но самый громкий скандал впереди — организация будет судиться с бойцами, и в англоязычных СМИ это противостояние уже называют «Битвой века». В августе прошлого года судья Ричард Булвер официально зарегистрировал коллективный иск против UFC на сумму $ 1,6 млрд. Истцами в этом деле выступят чуть более 1200 бойцов, проведших хотя бы один поединок в рамках промоушена в период с 16 декабря 2010-го по 30 июня 2017-го.

Видео дня

Надо сказать, что изначально этот иск был сформирован гораздо раньше, ещё в 2014 году, но ввиду того что для сертификации именно коллективного иска нужны существенные доказательства, дело растянулось на несколько лет. Кстати, даже после регистрации дела UFC подавала апелляцию, чтобы статус коллективного иска был отозван. Итак, давайте разбираться, в чём проблема, что известно и чего нам ждать?

Чего хотят бойцы?

Если сжимать всё в одно слово — денег. Да, всё банально. Но нужны подробности. Зачинщиками всего этого выступили далеко не самые звёздные бойцы, такие как, например, Джон Фитч, Нейт Куэрри и Канг Ли. Желание получить компенсацию скрыто за антимонопольным иском. По мнению истцов этого дела, промоушен UFC устроил монополию на рынке ММА, из-за чего это напрямую влияет на бойцов. В иске указывается, что организация добилась успеха не потому, что лучше или интереснее других, а из-за «антиконкурентного поведения». Тут надо отметить, что указывается более 1200 бойцов, но далеко не все из них подавали какие-то отдельные иски. Просто они — часть коллективного иска. К тому же в нём не участвуют те, кто не проживает в США.

Юрист Эрик Магракен заявляет, что лига выдаёт «рабские» контракты бойцам и контролирует их за счёт этого, а также представил три пункта, по которым обвиняют UFC: «Во-первых, они использовали репрессивные контракты. Во-вторых, они используют безжалостную тактику и вне этих контрактов, не позволяя бойцам наслаждаться свободой выбора. В-третьих, суд установил, что UFC скупила конкурентов и необязательно для того, чтобы сделать свой продукт лучше, а чтобы предоставить бойцам меньше вариантов выбора на рынке».

Сумма иска варьируется от $ 811 млн до $ 1,6 млрд. Но есть существенный нюанс. Это антимонопольное дело, и суд имеет право увеличить сумму компенсации втрое — то есть до $ 4,8 млрд.

С монополией всё примерно понятно. В разные годы UFC купила World Fighting Alliance, World Extreme Cagefighting, Pride и Strikeforce. То есть в целом эти претензии могут быть оправданными. Хотя в промоушене с этим не согласны и кивают на наличие One Championship, Bellator, PFL.

Что с контрактами? В чём их репрессивность? Во-первых, это эксклюзивные соглашения, согласно которым бойцы, например, не могут рекламировать каких-то спонсоров в октагоне. То есть никаких посторонних знаков на экипировке. Этим возмущался Фрэнсис Нганну и приводил в пример бокс.

Во-вторых, UFC действительно оставляет для себя очень много рычагов для управления контрактами. Джон Нэш, бизнес-репортёр портала Bloody Elbow, отмечает, что, по сути, соглашения в любом промоушене очень плохие, но UFC кое-чем отличается: «На самом деле, они все ужасны. Контракты в ММА — имитация. Они подрывают друг друга, что-то подделывают. Но у UFC есть власть на рынке, а следовательно, контракт ограничивает бойцов, они все хотят туда попасть, потому что лучшие атлеты именно там. И именно способность UFC не дать им уйти, даёт силу промоушену».

Какие пункты есть в контрактах бойцов UFC:

промоушен может уволить бойца после поражения, даже если его контракт предусматривает ещё несколько поединков;

если боец стал чемпионом, то UFC может в одностороннем порядке продлить контракт на год или на три боя;

если боец отказался от боя с определённым соперником, промоушен вправе продлить его контракт;

если боец завершил карьеру, то его контракт приостанавливается, но если он решил вернуться, то всё ещё будет связан соглашением с UFC.

Как UFC воздействует на бойцов

В 2005 году в UFC задумали провести бой дебютанта Джо Стивенсона с Крисом Бреннаном, который уже ранее его побеждал. Крис был готов принять бой на выгодных условиях, но ему предложили $ 3000 за выход + $ 3000 за победу, а потом увеличили предложение до $ 4000. В это же время Gracie FC предложили ему бой за $ 20 тысяч. В UFC поставили ультиматум: либо отказываешься, либо увольнение. Бреннан выбрал $ 20 тысяч. Спустя год, когда ситуация получила огласку, на одном из форумов появилась тема, в которой Криса назвали лжецом и плаксой. Создал эту тему, которая очень быстро стала популярной, не кто иной, как Дана Уайт. Но, разумеется, не под своим настоящим именем.

В 2023 году суду предоставили множество переписок Уайта, матчмейкеров и владельцев промоушена. И там нашлось немало интересного.

К примеру, Лоренцо Фертитта, один из братьев-владельцев лиги, вместе с Даной Уайтом праздновал тот факт, что Гилберта Мелендеса не отпустили в Bellator, воспользовавшись специальным пунктом в контракте.

Дана: «Я люблю тебя до смерти. Ты чёртов засранец после того, что проделал с Мелендесом и другим чуваком. Просто грязь, которую вы видите в фильмах!»



Фертитта: «Мы должны и дальше отбирать кислород у них, пока они не сдадутся. Мы пожертвовали слишком многим, чтобы позволить кому-то добиться успеха!»

«Другой чувак» — Эдди Альварес, который тоже собирался уйти.

А вот Нейту Диазу пытались занизить контракт, в случае же отказа хотели отправить в прелимы против жёсткого соперника.

Матчмейкер Джо Сильва: «Мы позволим Strikeforce заплатить ему $ 48 тыс. + $ 48 тыс. или дадим то, что они хотят? У него было 24+24, я предложил 27+27, 30+30, 33+33, 36+36».



Фертитта: «Он должен быть готов получать у нас меньше денег».



Сильва: «Я намеренно занизил первое предложение, зная, что они откажутся. Я вернусь с 29+29, 32+32, 35+35, 38+38. Если откажутся, то на последний бой я поставлю его в прелимы против реального жёсткого парня».

Позже у Диаза были и другие переговоры с UFC. Незадолго до титульного боя с Бенсоном Хендерсоном Нейт хотел очередного увеличения гонорара и контракт на восемь боёв. Дана Уайт дал ему следующие варианты: подписать контракт на шесть боёв, биться за пояс с гонораром $ 45 тыс. + 45 тыс. либо его просто отстранят от титульного поединка.

Белорусский боец Владимир Матюшенко в 2010 году хотел избежать боя с молодым и голодным Джоном Джонсом, но в UFC дали понять, что не получится.

Представитель бойца Нима Сафапур связался с Джо Сильвой: «Привет, Джо. Просто хотел дать тебе новую информацию. Я встречусь с парнями завтра утром, так что у нас должен быть ответ для тебя к полудню. Помимо Джона Джонса, кто ещё есть у тебя в мыслях для следующего боя Влада? Хочу быть уверен, что у меня есть для него ответ, если он спросит».



Сильва: «Именно этот бой я предлагаю. У вас действительно нет нескольких вариантов. Если у него нет убедительной причины отказаться от боя, например, поддающейся проверке травмы, его контракт будет продлён, и ему придётся ждать следующего турнира, чтобы подраться».

Матюшенко был нокаутирован за две минуты. Но и сам Джонс тоже периодически получал от руководства. В 2014 году его хотели свести в реванше с Александром Густафссоном, а в противном случае контракт будет продлён. Джон подрался с Даниэлем Кормье, бой же со шведом состоялся лишь в 2018 году. Примерно понятно, что тогда контракт с Джоном просто продлили в одностороннем порядке.

Что говорят в UFC?

В начале предыдущего пункта была история о сообщении Даны Уайта на форуме. В комментариях к теме был пользователь с никнеймом Macedawgg, который попытался пристыдить Дану и UFC за запугивание спортсменов и рекомендовал создавать союз бойцов, который бы гарантировал нижнюю планку гонораров, медицинскую страховку, свободу выбора и справедливое разделение доходов. «На свой страх и риск UFC это проигнорирует» — так заканчивалось сообщение.

Пользователем был адвокат Роберт Мэйси, который сейчас является одним из защитников истцов, и в 2014 году он подавал тот самый антимонопольный иск.

В целом в организации это называют неуместным. Адвокат UFC Уильям Айзексон выпустил заявление:

«Это лишь один шаг в длительном судебном процессе. UFC потратила много лет и инвестировала миллиарды в развитие смешанных единоборств и мировой индустрии, которая принесла пользу миллионам людей, в том числе тысячам спортсменов. UFC платит бойцам больше, чем любой другой промоушен, создал бесчисленные возможности для спортсменов для достижения успеха здесь или развития карьеры в других лигах. Рынок смешанных единоборств никогда не был более здоровым и конкурентным, о чём свидетельствует появление хорошо финансируемых конкурентов и успехов бывших бойцов UFC в других организациях. Мы верим в наше дело и ждём возможности представить его в суде».

По разным источникам, гонорары бойцов UFC — ниже 20% от общего дохода. Это может быть 13-14%, как указывалось в 2022 году, согласно исследованиям Джона Нэша, либо чуть больше, но никогда не превышает порог в 20%.

Юристы UFC в свою защиту отмечают, что надо смотреть не на процент, а на сумму, которая увеличивается с каждым годом пропорционально росту доходов организации. В целом это так и есть. В 2015 году доход бойцов составил $ 113 млн, а спустя пять лет вырос в два раза.

Дана Уайт тоже неоднократно высказывался на эту тему:

«Бокс из-за денег полностью разрушен. И пока я тут, ничего такого никогда не произойдёт. Поверьте, этим ребятам платят столько, сколько положено. Они получают и долю PPV, деньги распределяются между всеми бойцами. Если вам это не нравится, всё просто — создайте собственную организацию».

Кто ещё выступает против UFC

Самые раскрученные антагонисты сейчас это Фрэнсис Нганну и Джейк Пол. Нганну в своё время отказался продлевать соглашение с UFC и требовал право на спонсоров, адвоката бойцов в совете директоров, медицинскую страховку для всех бойцов и контракт на три боя без продления. А Джейк Пол просто раз за разом критикует Дану Уайт и условия для бойцов.

Но есть ещё, например, Марк Хант. Харизматичный тяж уже давно ведёт свою войну с промоушеном. В 2016 году он бился с Броком Леснаром и посчитал, что в UFC знали о проблемах последнего с допингом, но позволили бою состояться. В итоге Хант подал кучу исков, где обвинил лигу в сговоре с целью совершения преступления, рэкете, мошенничестве, невыполнении условий контракта, нарушении добросовестного сотрудничества и причинении вреда здоровью.

По поводу контрактов Марк тоже высказывался:

«Чемпион мира по боксу имеет вес: вы достигли вершины, вам не нужно беспокоиться о деньгах, ни о чём вообще. Есть цель — покорить гору Эверест. Но в UFC, если ты доберёшься до вершины, что ты получишь? Посмотрите на чемпионов, даже они недовольны оплатой. Не смотрите на то, что я говорю, посмотрите на чемпионов в спорте, что у них есть? В UFC жалуются на деньги. Там ты буквально чемпион мира по ничему».

А Грэй Мейнард рассказывал, в каком был стрессе из-за денег:

«Когда я пришёл, то понимал, что единственный способ получить какие-то рычаги влияния и приличную зарплату — пояс. У меня был контракт на девять боёв. $ 8000 за выход и $ 8000 за победу, но с каждым следующим боем гонорар повышался на $ 2000. К бою за титул с Фрэнки Эдгаром я подошёл с гонораром $ 26 тыс. + $ 26 тыс. Если бы не выиграл, то с учётом всех расходов, был бы в яме. В клетке я стрессовал: «Чёрт возьми, что я делаю? Если проиграю, то окажусь в яме».

Тот бой завершился вничью, и бойцы получили бонус за лучший поединок вечера. Мейнарду выплатили и дополнительные $ 26 тыс., несмотря на то что он не победил, а ещё дополнительно прислали чек на $ 100 тыс. Однако Грэй заявил, что тогда он осознал, что в эту игру не выиграет.

Что грозит UFC?

На самом деле, ничего катастрофического. В худшем случае их обяжут выплачивать компенсации бойцам. При этом в лиге уже активно работают над подготовкой к суду. Например, подали ходатайство о вынесении решения в порядке упрощённого судопроизводства. То есть дело может быть прекращено, если судья решит, что ни один из присяжных не займёт сторону истца. Подано и ходатайство о возобновлении расследования, в рамках которого истцам нужно предоставить ещё больше доказательств.

Адвокат Роберт Мэйси оценивает шансы бойцов весьма высоко:

«Мы видим свет в конце туннеля. Годами не происходило вообще ничего, судья посчитал, что почти все факты в пользу истцов. Очевидно, это было сказано, чтобы классифицировать иск как коллективный, но это добавляет оптимизма и вселяет уверенность, что мы сможем убедить присяжных.

Джон Нэш, бизнес-репортёр, оценивает шансы 50 на 50. Сравнивает исход дела буквально с подбрасыванием монеты.

Грэй Мейнард, который упоминался выше, вспоминал время, когда выступал в лиге:

«В UFC в неделю боя ты уезжаешь во вторник, возвращаешься в воскресенье, а потом опять тренировки. А я хочу видеть детей, не хочу пропускать, как они растут. Это тяжело. Просто… я не знаю… Вся игра, все эти смешанные единоборства кажутся заведомо проигрышной битвой, с какой стороны ни посмотри. Для всех, кроме UFC».