Сосулин: Тим Цзю в топе нашего веса, но чего-то сверхъестественного в его боксе не вижу

«Я потихонечку и помаленечку подбираюсь к топам, я никуда не спешу. Есть даже определенная фан база людей, которым нравится мой бокс. Мы с моей команды хотим добыть самые престижные пояса. Естественно, я смотрю на бокс Тима Цзю. Он в топе нашего веса. Плюс Джермелл Чарло. Ничего сверхъестественного в их боксе я не вижу. Это боксёры, у которых есть свои заготовки. Но при должной подготовке можно боксировать со всеми», — цитирует Сосулина пресс-служба IBA.