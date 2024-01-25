Арум: Усик станет испытанием для Фьюри, и Тайсон это знает

«Давайте начистоту: Фьюри в последнем бою с Нганну либо действительно не был готов, либо пошёл на спад. Когда бойцы стареют, такое случается. Я действительно верю в первое – Фьюри не подготовился так, как должен был к Нганну, у которого есть всё, чтобы стать силой в супертяжёлом весе.