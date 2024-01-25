Источник назвал следующего соперника Тима Цзю и дату титульного поединка

«Тим Цзю проведёт бой против Кита Турмана за титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Сообщается, что бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе. Утверждается, что это будет главное событие первой трансляции на Amazon Prime Video PPV, организованной Элом Хеймоном в США», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппингера.