Источник назвал дату и место проведения боя Бивола и Бетербиева
Известный журналист и инсайдер Майкл Бенсон поделился подробностями о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, как сообщается, запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля.
Напомним, Дмитрий Бивол выиграл все 22 поединка, которые провёл в боксе. У Артура Бетербиева также идеальный рекорд — 20-0.
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