Источник назвал дату и место проведения боя Бивола и Бетербиева

«Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, как сообщается, запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля.