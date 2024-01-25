Запашный обеспокоен решением Александра Емельяненко вернуться в спорт

«Надо смотреть, с кем Емельяненко будет драться, потому что последний бой с блогером Ершовым показал, что он был в самом разобранном состоянии, в котором мы могли его только представить. Попадись в тот момент он серьезному бойцу, его бы убили на ринге. В этом я убежден.



Смог ли Саша сейчас восстановиться и возможно ли это, мы можем увидеть только на ринге. Но я бы попросил медицинскую комиссию внимательно отнестись к любому бою с его участием и проверить, в каком состоянии он находится, какие у него физические кондиции. Мне бы не хотелось видеть трагедию на ринге», – заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.