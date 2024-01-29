«Он трус». Тим Цзю объяснил, почему не будет драться с Чарло

«Я уже пришёл к выводу о том, что наш с ним бой не состоится, потому что он трус. Что он сделал, чтобы защитить свои пояса? Просто перестал драться. Это несправедливо по отношению к другим.



Джермелл держал дивизион несколько лет, так что пусть сидит в своём отпуске», — сказал Цзю на YouTube-канале Fight Hub TV.