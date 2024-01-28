Промоутер Райана Гарсии назвал дату его следующего боя

«Мы готовимся завершить сделку по его следующему бою, я объявлю об этом, когда всё будет готово. Я уже точно знаю, что поединок состоится 20 апреля в Лас-Вегасе. Соперника ещё нет. Никаких имён. 20 апреля в Лас-Вегасе», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.