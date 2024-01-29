Костя Цзю: в противостоянии Фьюри и Усика все зависит от Тайсона

«Усик – очень хороший боксер. Но в этом противостоянии все зависит от Фьюри, потому что Усик будет готов на 100 процентов. Если и Фьюри будет в оптимальных кондициях, то бой будет очень тяжелым и для Усика. Непредсказуемость Фьюри может поставить Усика в сложную ситуацию», — приводит слова Цзю «Матч ТВ».