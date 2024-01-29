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Макгрегор ответил Чендлеру на слова о яхте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил американцу Майклу Чендлеру, ранее призвавшего его устроить поединок.

Макгрегор ответил Чендлеру на слова о яхте
© Чемпионат.com

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года… Слезай с яхты, пацан», — написал Чендлер в социальных сетях.

«На яхте есть спортзал» — ответил Макгрегор.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец присоединился к UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Макгрегор не выступал с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав ногу.

Бокс/MMA
Майкл Чендлер
Конор Макгрегор
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