Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой с Турманом

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю заявил, что его предстоящий поединок с американцем Китом Турманом закончится в пределах шести раундов.

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«Кое-кто упадёт в пределах шести раундов. Вот что произойдёт», — сказал Цзю в интервью журналистам.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.