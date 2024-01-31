Выяснилось, с кем может подраться Майк Тайсон в 2024-м

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.