Что делал травмированный Макгрегор три года

Вместо подготовки к триумфальному возвращению – веселье и вечеринки.

В промоушене до сих пор не знают, кто возглавит ивент: UFC 300 приближается ко всем фанатам смешанных единоборств. А боссы лиги пока держат в секрете главный бой вечера. Активнее всех его пытается заполучить Конор Макгрегор. Естественно, главный шоумен лучшей лиги на планете продолжает рассказывать всем, что именно ему должен достаться шанс на этом грандиозном ивенте. Кроме того, всё это пытается поддерживать Майкл Чендлер, который прекрасно понимает, как сильно такой поединок может прокачать его в медийном и денежном плане. Но готов ли Ноториус к реальному возвращению в октагон?

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Стоит отметить, что Конор действительно не выходил в клетку практически три года. А в последнем поединке с Дастином Порье он, ко всему прочему, сломал ногу, что предполагало долгое восстановление. Но никто не ожидал, что возвращение будет оттягиваться настолько сильно. Макгрегор начал активно заниматься своей жизнью, развлекался и получал удовольствие. В частности, ирландец продолжал продвигать свой алкогольный бренд, а также, судя по увеличению массы, хорошо и вкусно питался. Внешний вид Конора намекал на то, что никакого тренировочного режима он не придерживался. А многие даже начали подозревать Ноториуса в употреблении стероидов.

Отдельно стоит отметить и тот момент, что ирландец постоянно попадал в неприятные ситуации, которые граничили с возможным попаданием в тюрьму. Его обвиняли и в нанесении телесных повреждений, и даже в изнасиловании. Но, видимо, Конор действительно «родился в рубашке». Даже в самые сложные моменты он всё равно чудом избегал наказания. Думается, что сказался и статус самого бойца, которого продолжают обожать на родине. Да и для индустрии единоборств в Америке он остаётся культовой личностью.

В 2023 году начало казаться, что Конор действительно совсем скоро вновь выйдет в клетку. Он стал одним из тренеров в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, где не раз проводил тренировки и спарринги. Обычно сезон завершается противостоянием наставников. Но Макгрегор тянул с допинг-тестом, поэтому возвращение перенеслось на 2024 год. А сам ирландец продолжил нападать вообще на всех – и на бойцов MMA, и на боксеров. И даже успел провести стердаун… с Петром Яном!

Казалось, что участие в TUF должно было вернуть Макгрегору желание вновь выступить в UFC. Но и тут Конор нашел себе приключения. Ноториус начал активно реагировать на события, которые происходят в Ирландии. Он стал осуждать действующее правительство, а правоохранительные органы даже увидели в его словах призыв к беспорядкам. Проблемы с законом буквально липнут к Конору, который при этом заявляет о желании со временем всë-таки заняться политикой. И складывается ощущение, что у Макгрегора это может получиться.