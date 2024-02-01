В UFC официально анонсировали бой Копылова против Эрнандеса

Ранее менеджер российского бойца Александр Скаредин сообщил «Матч ТВ», что Копылов подписал контракт на поединок против американца. Алискеров отказался от боя из за инфекции.

Копылову 32 года, за карьеру в MMA он одержал 12 побед при двух поражениях. Последние четыре поединка в UFC россиянин выиграл досрочно. На счету Эрнандеса 11 побед и два поражения.