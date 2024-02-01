В UFC официально анонсировали бой Копылова против Эрнандеса

Российский боец Роман Копылов заменит Икрама Алискерова в поединке против американца Энтони Эрнандеса на турнире UFC 298, сообщает пресс служба организации.
Ранее менеджер российского бойца Александр Скаредин сообщил «Матч ТВ», что Копылов подписал контракт на поединок против американца. Алискеров отказался от боя из за инфекции.
Турнир UFC 298 пройдет 17 февраля в Анахайме (США).
Копылову 32 года, за карьеру в MMA он одержал 12 побед при двух поражениях. Последние четыре поединка в UFC россиянин выиграл досрочно. На счету Эрнандеса 11 побед и два поражения.