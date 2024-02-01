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В сети появился красочный проморолик к бою Фьюри — Усик

В сети появился проморолик к боксёрскому поединку между британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

В сети появился красочный проморолик к бою Фьюри — Усик
© Чемпионат.com

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее сообщалось, что спарринг-партнёр Тайсона, 28-летний австралийский боксёр Джай Опетайя, принял решение покинуть тренировочный лагерь британца и вернуться в Австралию для подготовки к своему бою.

Бокс/MMA
Тайсон Фьюри
Александр Усик
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