Боец MMA Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в зоне СВО

Чемпион АМС Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщил брат бойца Ислам Вагабов.
— Вагаб сейчас стабильно в зоне СВО. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым, — цитирует Ислама Вагабова Metaratings.ru.
Профессиональный рекорд 37 летнего Вагаба Вагабова в MMA — 24 победы, одно поражение и одна ничья. Его поединок с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга пройдет 24 февраля и станет главным событием турнира RCC 18.