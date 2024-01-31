$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Боец MMA Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в зоне СВО

Чемпион АМС Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщил брат бойца Ислам Вагабов.

Боец MMA Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в зоне СВО
© Матч ТВ

— Вагаб сейчас стабильно в зоне СВО. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым, — цитирует Ислама Вагабова Metaratings.ru.

Профессиональный рекорд 37 летнего Вагаба Вагабова в MMA — 24 победы, одно поражение и одна ничья. Его поединок с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга пройдет 24 февраля и станет главным событием турнира RCC 18.

Бокс/MMA
Ислам Вагабов
Иван Штырков