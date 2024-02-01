Вышедший из тюрьмы боец ММА рассказал о службе в зоне СВО

«Причина, почему подписал? Думаю, что всем известно, почему туда люди идут, у меня много товарищей, узнал, что один из них там служит, и решил поехать.



Сейчас буду готовиться 20–25 дней перед боем. Физическую форму в любом случае старался поддерживать, так что выйду в своей форме, мне в принципе длинных подготовок никогда не нужно было», — заявил боец.