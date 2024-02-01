Подозреваемым в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева является 18-летний Надырхан Кадирханов. Его мотивом могла стать месть. Известно, что он скрылся с места преступления на автомобиле.

«[Предполагаемый] убийца <…> Магомеда Мутаева — скрылся с места на „Ладе-Приоре“. Полицейские подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова», — сообщил telegram-канал Shot.

Там добавили, что в селе Коркмаскала, где он жил, сейчас проходят оперативные действия. По данным канала, Мутаев ранее избивал Кадирханова с друзьями и последний решил отомстить.