Стал известен возможный мотив убийства бойца MMA Мутаева

Полиция разыскивает предполагаемого убийцу 20-летнего бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, по подозрению в убийстве бойца в Махачкале разыскивается 18-летний парень из села Коркмаскалы.

Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили 18-летнего парня и всячески издевались над ним.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутаев был убит возле своего дома в Махачкале.