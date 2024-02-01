AMC Fight Nights прокомментировал убийство бойца Магомедрасула Мутаева

«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!», — говорится в заявлении организации во «Вконтакте».