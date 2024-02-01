СК сообщил подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева
Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия. Спортсмен умер от ранений по пути в больницу, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Как сообщили в пресс-службе, 31 января в вечернее время неизвестный возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвел в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина скончался еще по пути следования в медучреждение от полученных огнестрельных ранений. По факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств компании Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской возле подъезда собственного дома.
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