СК сообщил подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия. Спортсмен умер от ранений по пути в больницу, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как сообщили в пресс-службе, 31 января в вечернее время неизвестный возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвел в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов, передает ТАСС.

Там добавили, что мужчина скончался еще по пути следования в медучреждение от полученных огнестрельных ранений. По факту было возбуждено уголовное дело.