Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке Усика и Фьюри
Бывший регулярный чемпион WBA, экс временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Поветкин рассказал «Матч ТВ», на чьей стороне будут его симпатии в поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Усиком и Фьюри пройдет 17 февраля в Саудовской Аравии. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 34 победы (24 — нокаутом) и один поединок завершив вничью. На счету непобежденного Усика 21 победа (14 — нокаутом).
— Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри — неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду… Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него, — сказал Поветкин «Матч ТВ».