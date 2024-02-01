Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке Усика и Фьюри

— Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри — неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду… Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него, — сказал Поветкин «Матч ТВ».