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Источник: Тайсон Фьюри травмировался на спарринге, бой с Усиком будет отложен

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри получил рассечение во время подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, сообщает издание talkSPORT.

Тайсон Фьюри отложил бой с Усиком из-за травмы
© Чемпионат.com

Теперь, как ожидается, встреча, запланированная на 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), будет отложена.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Бокс/MMA
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