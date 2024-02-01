Установлена личность подозреваемого в расправе над бойцом ММА
По подозрению в расправе над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым в Махачкале разыскивают восемнадцатилетнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова, Дагестана.
Полиция принимает меры к задержанию подозреваемого, говорится в заявлении ведомства.
Об убийстве спортсмена стало известно ранее 1 февраля. Неизвестный подошел к бойцу со спины возле его дома и несколько раз выстрелил из пистолета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.
По данным издания Shot, мотивом могла стать месть. Сообщалось, что ранее Мутаев избил и облил зеленкой Кадирханова за то, что тот распространял слухи о его отце.
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