Боец UFC Мурадов вспомнил, как работал на стройке

Узбекистанский боец UFC Махмуд Мурадов, ранее работавший строителем в Томске, рассказал в интервью «Матч ТВ», как относится к работе, выйдя на другой уровень доходов.

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Мурадов провел в UFC шесть поединков, представляет команду боксера Флойда Мейвезера и вместе с семьей живет в Чехии. Статистика 33 летнего бойца 26 побед, 8 поражений.

— У вас сейчас два миллиона подписчиков в социальных сетях. А реально с такой аудиторией за год на рекламе заработать больше чем за год в боях?

— Если честно, так и получается: я на рекламе сейчас зарабатываю больше, чем на боях. Причем в 3–5 раз больше. Есть подписчики, есть аудитория, благодаря этой аудитории… Нет, благодаря Всевышнему этой аудитории интересен мой контент. И получается зарабатывать такие деньги.

— Когда в последний раз вы держали перфоратор в руках или прикасались какому то инструменту?

— Перфоратор месяца два три назад, я думаю. Я часто делаю какие то домашние работы. Если повесить что то надо, я не тот, кто вызывает мужа на час. Вот мои руки, я могу ими это сделать. Эти руки не только бить умеют. И если мне кто то скажет: «Махмуд, надо сантехнику сделать или «Аристон» поставить… котлы установить, чтобы было отопление. Без проблем, я сделаю», — сказал Мурадов «Матч ТВ».