Поветкин дал совет Федору Емельяненко

Александр Поветкин: «Совет Федору Емельяненко — не надо идти в бокс. Это не ММА»
Бывший регулярный чемпион WBA, экс временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Поветкин посоветовал титулованному российскому бойцу ММА Федору Емельяненко не пробовать свои силы в боксе, так как это совершенной другой вид спорта по сравнению со смешанными единоборствами (ММА).
Ранее в интервью на шоу MMA Hour бывший чемпион Pride и WAMMA Емельяненко сказал, что заинтересован в том, чтобы провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. В начале 2023 года 47 летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в ММА, но продолжил тренировки с бойцами команды Fedor Team. Тайсону 57 лет. В 2020 году он возобновил карьеру ради проведения шоу боев. В выставочном поединке с Роем Джонсом младшим была зафиксирована ничья.
— Федор Емельяненко хочет попробовать свои силы в боксе. Какой совет вы ему можете дать? Может, потренировались бы вместе?
— Дам ему совет — не надо этого делать. Бокс — это не ММА, — передает слова Поветкина корреспондент «Матч ТВ».