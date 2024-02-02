Поветкин дал совет Федору Емельяненко

Бывший регулярный чемпион WBA, экс временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Поветкин посоветовал титулованному российскому бойцу ММА Федору Емельяненко не пробовать свои силы в боксе, так как это совершенной другой вид спорта по сравнению со смешанными единоборствами (ММА).

Ранее в интервью на шоу MMA Hour бывший чемпион Pride и WAMMA Емельяненко сказал, что заинтересован в том, чтобы провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. В начале 2023 года 47 летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в ММА, но продолжил тренировки с бойцами команды Fedor Team. Тайсону 57 лет. В 2020 году он возобновил карьеру ради проведения шоу боев. В выставочном поединке с Роем Джонсом младшим была зафиксирована ничья.