Артур Бетербиев рассказал, как подбирали дату боя с Биволом

"Да, сейчас говорят про дату 1 июня, - сообщил Бетербиев журналистам. - Мне нужно было больше времени на подготовку после Рамадана (в 2024 году Рамадан начинается в марте, пост продлится 30 дней - прим.ред.). Организаторы учитывали этот момент. Не хочу, чтобы из-за меня переносили поединок. Поэтому я сказал, что эта дата подходит больше других предложенных вариантов".