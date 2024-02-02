Артур Бетербиев рассказал, как подбирали дату боя с Биволом
Чемпион WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который присутствует на Всероссийском боксерском форуме в Серпухове, рассказал о дате боя против чемпиона по версии WBА Дмитрия Бивола.
Бетербиев заявил, что в этом вопросе в скором времени наступит полная ясность.
"Да, сейчас говорят про дату 1 июня, - сообщил Бетербиев журналистам. - Мне нужно было больше времени на подготовку после Рамадана (в 2024 году Рамадан начинается в марте, пост продлится 30 дней - прим.ред.). Организаторы учитывали этот момент. Не хочу, чтобы из-за меня переносили поединок. Поэтому я сказал, что эта дата подходит больше других предложенных вариантов".
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "РГ" Бетербиев рассказал об отношении к Биволу и значимости для него объединительного поединка.
"Это топ-результат, это вершина, все, чего можно добиться в боксе", - отметил Артур.
На профессиональном ринге Артур Бетербиев провел 20 боев и одержал 20 побед нокаутом. На счету Дмитрия Бивола 22 победы в 22 поединках.