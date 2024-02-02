Артура Бетербиева признали лучшим боксером 2023 года

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев стал лучшим профессиональным боксером 2023 года по версии Федерации бокса России.

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Награду Бетербиев получил на торжественном вечере, который прошел в рамках Всероссийского боксерского форума в Серпухове.

- Очень много эмоций, приятно, что признали лучшим, - отметил Артур. - Но в тоже немного смущаюсь. У нас какая большая страна, а меня назвали лучшим.

Напомним, что в январе 2023 года в Лондоне Бетербиев техническим нокаутом в восьмом раунде победил британца Энтони Ярда. А в январе 2024 года оформил досрочную победу в седьмом раунде над британцем Каллумом Смитом.