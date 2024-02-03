Российский боксёр Олег Смирнов сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине прямо на ринге после победы в финальном поединке в рамках турнира «Сила Воли — 2», который проходил в Каменске-Уральском. Спортсмен посвятил победу в турнире своей возлюбленной.

В Сети появилось соответствующее видео, на котором Олег Смирнов сразу после боя пригласил свою девушку подняться на ринг, затем встал на одно колено и сделал ей предложение. Возлюбленная боксёра без раздумий ответила согласием.

Турнир «Сила Воли 2» проходил с 29 января до 3 февраля и носил статус первенства Свердловской области среди молодёжи.