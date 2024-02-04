Нурмагомедов поддержал Хизриева и Салихова после турнира UFC Fight Night 235

Напомним, в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев провёл поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Бой завершился через 11 секунд. Хизриев случайно попал пальцем в глаз Мурадову — последний не смог продолжить поединок. В итоге бой признали несостоявшимся. Другой россиянин Муслим Салихов был нокаутирован в первом раунде. Он проиграл американцу Рэнди Брауну.