Фьюри пригрозил «вырвать зубы» Климасу за оскорбление жены
Тайсон Фьюри, известный британский боксер, эмоционально отреагировал на оскорбления со стороны Эгиса Климаса, менеджера украинца Александра Усика. Об этом пишет РИА «Новости».
В субботу, 3 февраля, Фьюри получил травму во время спарринга — рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов. В связи с этим бой между британским и украинским боксерами был перенесен с 17 февраля на 18 мая.
«Фьюри — настоящий трус, который сделает всё, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою жену ударить его сковородой по лбу», — заявил Климас после сообщения о переносе поединка.
Британский боксер потребовал в ответ, чтобы его никогда не называли трусом. Он напомнил, что даже после тяжелых поединков никогда не отказывался от дальнейших схваток.
Фьюри отметил, что «если кто-то назовет мою жену сукой, я вырву его чертовы зубы». Он добавил, обращаясь к Климасу, что тот ни разу в жизни не боксировал.
Напомним, что в активе 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Фьюри одержал 34 победы и один бой свел вничью.