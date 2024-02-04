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Фьюри пригрозил «вырвать зубы» Климасу за оскорбление жены

Тайсон Фьюри, известный британский боксер, эмоционально отреагировал на оскорбления со стороны Эгиса Климаса, менеджера украинца Александра Усика. Об этом пишет РИА «Новости».

Фьюри пригрозил «вырвать зубы» Климасу за оскорбление жены
© globallookpress.com

В субботу, 3 февраля, Фьюри получил травму во время спарринга — рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов. В связи с этим бой между британским и украинским боксерами был перенесен с 17 февраля на 18 мая.

«Фьюри — настоящий трус, который сделает всё, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою жену ударить его сковородой по лбу», — заявил Климас после сообщения о переносе поединка.

Британский боксер потребовал в ответ, чтобы его никогда не называли трусом. Он напомнил, что даже после тяжелых поединков никогда не отказывался от дальнейших схваток.

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Фьюри отметил, что «если кто-то назовет мою жену сукой, я вырву его чертовы зубы». Он добавил, обращаясь к Климасу, что тот ни разу в жизни не боксировал.

Напомним, что в активе 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Фьюри одержал 34 победы и один бой свел вничью.

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