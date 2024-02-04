Фьюри пригрозил «вырвать зубы» Климасу за оскорбление жены

Тайсон Фьюри, известный британский боксер, эмоционально отреагировал на оскорбления со стороны Эгиса Климаса, менеджера украинца Александра Усика. Об этом пишет РИА «Новости».

В субботу, 3 февраля, Фьюри получил травму во время спарринга — рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов. В связи с этим бой между британским и украинским боксерами был перенесен с 17 февраля на 18 мая.

«Фьюри — настоящий трус, который сделает всё, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою жену ударить его сковородой по лбу», — заявил Климас после сообщения о переносе поединка.

Британский боксер потребовал в ответ, чтобы его никогда не называли трусом. Он напомнил, что даже после тяжелых поединков никогда не отказывался от дальнейших схваток.

Фьюри отметил, что «если кто-то назовет мою жену сукой, я вырву его чертовы зубы». Он добавил, обращаясь к Климасу, что тот ни разу в жизни не боксировал.