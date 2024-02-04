Экс-чемпион Bellator оценил шансы Емельяненко стать депутатом Госдумы

"Попробовать может каждый, но получится ли у каждого быть полезным? Если говорить об его авторитете, то он же складывается только из его спортивных выступлений, ведь другой деятельности никакой нет. Я даже не видел, чтобы Федор высказывал свою позицию по каким-то резонансным новостным темам дня. Я не вижу нигде его позицию", - сказал Корешков.