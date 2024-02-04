Боец ММА рассказал, что ему снится перед боями

"Некоторые бойцы вообще не спят перед поединками, некоторые очень плохо спят, а я ложусь очень рано — в восемь или девять часов вечера — и просыпаюсь в восемь утра. У меня нет мандража накануне боя. Он появляется только в день поединка. Поэтому я спокойно ложусь спать, и мне могут сниться сны на самые разные темы. Но они всегда приятненькие, никогда не было плохих или вещих снов", - сказал Тарасов.