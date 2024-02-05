Промоутер Усика обратился к Фьюри с издевкой после его заявления

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, обратился к чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри (Великобритания), который недавно получил травму. Напомним, Фьюри во время спарринга рассёк бровь, из-за чего сорвался его поединок с Усиком. Он должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).