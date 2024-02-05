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Цзю: платные трансляции могут стать драйвером развития бокса

Платные телетрансляции могут быть одним из решений в развитии спорта в России. Об этом ТАСС рассказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Цзю: платные трансляции могут стать драйвером развития бокса
© ТАСС

"Платные трансляции могут стать одним из механизмов развития. Во всем мире это направление развивается, об этом я говорил на Всероссийском боксерском форуме. HBO (американский телеканал - прим. ТАСС) ушел, но приходят новые игроки. Об этом можно и нужно думать", - сказал Цзю.

Всероссийский боксерский форум прошел в подмосковном Серпухове со 2 по 4 февраля.

Бокс/MMA
Константин Цзю
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