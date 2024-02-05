Цзю: платные трансляции могут стать драйвером развития бокса

"Платные трансляции могут стать одним из механизмов развития. Во всем мире это направление развивается, об этом я говорил на Всероссийском боксерском форуме. HBO (американский телеканал - прим. ТАСС) ушел, но приходят новые игроки. Об этом можно и нужно думать", - сказал Цзю.