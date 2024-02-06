Стало известно, когда и с кем Дудакова может провести следующий бой в UFC

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова в следующем поединке может сразиться с представительницей Бразилии Мелиссой Гатто. Об этом информирует Ag.Fight.

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По сведениям источника, спортсменки выйдут в октагон 30 марта на турнире UFC Fight Nights в Атлантик-Сити.

Виктории 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанных единоборств в 2020 году, а в июле 2023-го впервые выступила в промоушене Даны Уайта, когда на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победила бразильянку Истелу Нунес.

В последнем бою, который проходил на UFC 294, Виктория единогласным решением судей победила американку Джин Ю Фрей, а после выступления призналась, что дралась с инфекцией стафилококка.