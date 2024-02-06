Мовсар Евлоев жестко отреагировал на дерзкое заявление Топурии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, прокомментировал недавние слова представляющего Испанию спортсмена грузинского происхождения Илии Топурии. Ранее тот заявил, что Александр Волкановски, с которым он проведёт следующий поединок, будет похож на боксёрскую грушу.

© Чемпионат.com

«У каждого есть план, пока не получает по зубам», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой Топурии и Волкановски состоится в ночь с 17 на 18 февраля мск. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.