Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа

«Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Я собираюсь забрать его душу», — сказал Нганну в подкасте High Performance.