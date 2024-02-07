Волкановски признался, что запил накануне боя с Махачевым

— Я известен своей дисциплинированностью круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но не в то время. Я был очень разочарован. Меня больше расстраивало то, каким я был в предыдущие месяцы. Это выводило меня из себя. Я пил каждый день в течение трех или четырех недель.



Честно говоря, для меня это неслыханно — пить каждый день, я никогда этого не делал. Но я подумал: «Ах, я мало тренируюсь», потом операция, подумал еще: «Хорошо, я выпью здесь пару стаканчиков. Уже тогда думал, что нужно прекратить. Говорил это еще за день до того, как получил вызов на бой. В тот день во мне было 183 фунта. Я пошел к тренеру по физической подготовке, мы провели несколько тестов, после чего я встал на весы — 83 кг. Все в спортзале смеялись. Я никогда не был таким тяжелым, — сказал Волкановски в интервью YouTube каналу Freestylebender.