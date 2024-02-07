Вартанян рассказал о причинах, по которым россиянам тяжело пробиться в UFC

«Я был заявлен в трёх весовых категориях. И количество россиян не имеет значения. Такая информация абсолютно не соответствует реальности. Может быть, там есть предвзятое отношение именно к бойцам из России. Но этого я не могу утверждать наверняка. Я такого не ощущал, это всё на уровне слухов. Но однозначно могу сказать, что у любого бойца из США намного больше шансов, чем у любого – из другой страны. Из России, особенно, учитывая нынешнюю ситуацию. Посмотрите кард условного UFC Шанхай. Или посмотреть кард того турнира, который был на выходных. Турнир проводится в «UFC Apex», но гляньте на возраст бойцов, их рекорды. Они не видят в этом проблемы. Это просто определённые обстоятельства. Большое значение в Америке решают связи, как бы это банально ни звучало», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.