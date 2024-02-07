Американский боксер Джонсон исполнил песню «Я русский» на тренировке

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, исполнил песню «Я русский» певца Shaman на тренировке, видео со спортсменом завирусилось в Сети.

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Ранее стало известно, что Джонсон готовится провести поединок с ирландцем Шоном Тёрнером, который состоится 16 февраля в рамках вечера «Боксёрского клуба РЕН ТВ». Противостояние запланировано на три раунда по три минуты.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА».