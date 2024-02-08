Дана Уайт сообщил, когда он планирует организовать бой Макгрегор — Чендлер

«Со временем это случится. Надеюсь, в этом году. Даты еще нет. Но я надеюсь, осенью у нас получится все организовать», –сказал Уайт в интервью The Pat McAfee Show.

Ранее сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с американцем Майклом Чендлером. По словам Конора, бой должен пройти 29 июня 2024 года. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.