Райан Гарсия с издевкой отреагировал на желание О'Мэлли провести с ним бой

«У меня есть чувство, что однажды я буду боксировать. Я в этом убеждён. Но дело в том, что такие боксёры, как Хейни и Дэвис, не продают PPV. В UFC мне сказали, что из всех вариантов бой с Райаном Гарсией имеет наибольший потенциал. Сказали, что если этот бой принесёт им деньги, то они готовы устроить это».