Чимаев встретился с сыном Рамзана Кадырова

Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев , выступающий под флагом ОАЭ, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом .

Отметим, что Адам Кадыров занимается смешанными единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В прошлом году получил назначение на должность начальника отдела обеспечения безопасности своего отца. Кроме того, в прошлом году Адам удостоился чести получить сразу множество наград национальных республик. В настоящий момент Кадырову-младшему 16 лет.