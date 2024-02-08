Дана Уайт раскрыл, какой бой откроет UFC 300

«Это было сложно, потому что, очевидно, я хочу организовать лучший кард, который когда-либо у нас был. Каждый бой этого карда мог бы стать главным событием турнира серии Fight Night, либо номерного мероприятия. Первым прелимом в карде будет противостояние Гарбрандта и Фигейреду. Говорит вам это о чём-то?!» — сказал Уайт на канале Las Vegas Review-Journal в YouTube.