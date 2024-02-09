Федор Емельяненко назвал страну, где любит отдыхать

«Я люблю путешествовать. Могу сказать, что люблю ездить в Сербию, там чувствую себя как дома. Сербы очень любят нас», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Емельяненко за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с американцем Райаном Бейдером, который состоялся в ночь на 5 февраля мск, стал для Фёдора последним в карьере. Его Фёдор проиграл техническим нокаутом в первом раунде.